Plus d'infos sur le concert Susanna Mälkki à Paris

Concert symphonique Karol Szymanowski Ouverture de concert Pascal Dusapin Outscape, concerto pour violoncelle et orchestre CréationCommande de l'Opéra national de Paris, avec le Chicago Symphony Orchestra, la Fundação Casa da Música, l'Oper Stuttgart et le BBC Symphony OrchestraVioloncelle Alisa Weilserstein Richard Strauss Also sprach Zarathustra Poème symphonique, op. 30Direction musicale Susanna MälkkiOrchestre de l'Opéra national de Paris