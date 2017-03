Plus d'infos sur le concert Carine Gutlerner, Recital De Piano à Paris

« Rêveries et passions romantiques » Beethoven : Sonate n°23, op. 57 « Appassionata » Brahms : Trois Intermezzi, op. 117?Sonate n°3, op. 5 « Son jeu assuré est orienté vers le culte du pianiste soliste en parfaite maîtrise de son instrument (...) une artiste de Sturm und Drang, également capable d'exprimer d'authentiques moments de calme et de tendresse. » Barry L. Cohen, New Music Connoisseur. « Après un superbe disque consacré à Franck et Moussorgski, Carine Gutlerner poursuit un étonnant parcours – certes solitaire comme la plu- part des vrais artistes – mais avec une dimension qui serait comme la quête d'un univers à la fois musical et spirituel. » Stéphane Friédérich, Pianiste.