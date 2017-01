Plus d'infos sur le concert Biffy Clyro à Paris

Septième album studio de Biffy Clyro, Ellipsis, qui fait suite au double album Opposites sorti en 2013 et acclamé par la critique et arrivé N°1 des ventes au Royaume-Uni.Comme à leur habitude, Simon Neil (voix/guitare) et les frères James (basse) et Ben (batterie) Johnston ont composé ce nouveau disque dans l'intimité de leur studio de répétition. L'enregistrement a ensuite eu lieu à Los Angeles avec le producteur Rich Costey (Muse, My Chemical Romance, Sigur Rós...).Citant des influences aussi diverses que l'album Songs From The Big Chair de Tears For Fears, DJ Arca ou Deafheaven, Neil Simon décrit Ellipsis comme « davantage un poing en pleine face plutôt qu'un gros câlin ». Du point de vue de l'écriture, cet album traite de sujets personnels avec les thèmes sous-jacents et récurrents du combat et de la résistance.C'est le cas du viscéral premier single "Wolves Of Winter" qui fait la part belle aux alliances de riffs saillants, rythmes féroces et gimmick acérés, chères à Biffy Clyro.Neil dit au sujet de la chanson: « "Wolves Of Winter" parle de nous comme des loups dans un enclos et si vous y entrez, nous vous mettrons en pièce morceau par morceau. »Le plus communément une ellipse indique une continuité: en effet ce nouvel opus de Biffy Clyro est dans un sens une représentation actuelle de tout ce que le groupe a établi depuis leurs débuts en 2002 avec l'album Blackened Sky.