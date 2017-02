Plus d'infos sur le concert Trio Makarenko à Paris

Visite du musée, coupe de champagne au Grand Salon & concertTrio MAKARENKOMicha, Pierre & Anne MAKARENKOBalalaïka - Hautbois - Piano « Musique Russe, le voyage à Saint-Pétersbourg »Reconnu par le monde musical comme l'une des formations les plus étonnantes, le Trio Makarenko envoûte les mélomanes les plus exigeants. Virtuosité, rythme, équilibre des instruments, le répertoire de la musique russe qu'ils défendent fait l'unanimi- té dès la première pièce qu'ils offrent à leur auditoire. Invités récemment à la Philharmonie de Berlin où ils ont joué à guichet fermé, ils reçurent une « standing ovation » d'une salle convaincue de s'être rendue - l'espace d'un concert avec eux - ... à St Pétersbourg !« Ces trois musiciens ont non seulement un incontestable talent, mais en plus ce charme qui établit d'emblée un lien indéfinissable avec leur public. [...] le piano joint sa sensibilité raffinée aux accents tendres ou passionnés de la balalaïka et le merveilleux l'emporte sur le réel. Un programme composé d'airs traditionnels, romances, douces chansons d'amour, reflétant bien une Russie vibrante et pleine de contrastes. » J. Navaro - LDL« Pour Anne et Micha Makarenko dont j'ai gardé un magnifique souvenir de leur interprétation musicale à bord du Danaé, qui m'a beau- coup impressionné. Avec toutes mes amitiés. » Lord Yehudi Menuhin