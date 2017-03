Plus d'infos sur le concert Trintignant / Mille / Piazzolla à Paris

Les Visiteurs du Soir présentent

TRINTIGNANT / MILLE / PIAZZOLLAJean-Louis Trintignant et Daniel Mille, c'est un tango qui dure depuis longtemps. Daniel Mille nous fait découvrir toute l'humanité de l'oeuvre incontournable et intemporelle d'Astor Piazzolla, dans une instrumentation et des arrangements sublimés par la sensualité des cordes. Les mots de Prévert, Vian, Desnos dits par Jean-Louis Trintignant se mêlent à la musique du compositeur argentin pour un moment unique, poétique et puissant. Poésie de Prévert Vian, Desnos dite par Jean-Louis Trintignant Musique de Astor Piazzolla interprétée par Daniel Mille à l'accordéon accompagné d'un quatuor à cordes Arrangements Samuel Strouk Création lumière Orazio Trotta Mise en espace Gabor Rassov Co-production Le Train Théâtre de Portes-lès-Valence et Les Visiteurs du Soir