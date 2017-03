Plus d'infos sur le concert Simon Ghraichy à Paris

Simon Ghraichy piano Après le triomphe à Carnegie Hall, Simon Ghraichy présente à Paris le programme révélant l'influence de Liszt sur les musiques américainesLiszt et les Amériques Gottschalk Morte !, lamentation pour piano Liszt Sonate en si mineur Gottschalk Souvenir de Porto Rico Lecuona Trois danses afro-cubaines Ponce Intermezzo n° 1 Liszt Marche funéraire dédiée au souvenir de Maximilien, empereur du Mexique Godowsky Tango d'après la suite España d'Albeniz Villa-Lobos New York Skyline ; Festa no Sertao (La fête dans la jungle) Lecuona Yo siempre te quiero Le jeune prodige français d'origine libano-mexicaine donne ici à entendre, après le Carnegie Hall et le Kennedy Center de Washington, son programme « Liszt and the Americas ». Il propose un subtil parcours transversal qui met en regard Liszt et son désir d'Amériques avec les compositeurs américains qu'il a influencés par-delà l'espace et le temps — à la fois compétiteur de ses contemporains et figure tutélaire des musiciens à venir. « Liszt and the Americas », une invitation au voyage inattendu, sensible et virtuose.