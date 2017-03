Plus d'infos sur le concert Rossini - Stabat Mater à Paris

Stabat Mater Gioachino Rossini Le maître de Pesaro excelle tout autant dans l'art de la comédie que dans le registre du sacréPatrizia Ciofi soprano Sarah Connolly mezzo-soprano Paolo Fanale ténor Nahuel di Pierro basse James Gaffigan direction Orchestre National de France Choeur de Radio France En complément de programme Schubert Symphonie n° 3 Concert chanté en latin A l'origine, le Stabat Mater (littéralement « La Mère se tenait debout ») désigne un texte sacré dont l'apparition remonte au XIIIe siècle. Ce texte relate la souffrance de Marie lors de la crucifixion de son fils Jésus-Christ et fut très prisé des peintres et des musiciens. Si on recense plus de 400 pièces musicales qui se sont servi de ce « matériau », sous forme d'oratorio ou de plus modeste motet, certains d'entre elles s'inscrivent comme des pièces majeures de leurs auteurs. Ultime page de Rossini, son Stabat Mater résonne de tous les échos opératiques de sa carrière et apparait clairement plus théâtral que sincèrement religieux. Mais c'est justement ce qui fait tout le charme de cette page, extrêmement fluide et poignante, mais délibérément située aux confins de la musique sacrée et de l'opéra.