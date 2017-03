Plus d'infos sur le concert Rondeau - Gent - Creac'h - Paccoud à Paris

Gratuit pour les moins de 9 ans

Jean Rondeau clavecin Sophie Gent violon Louis Creac'h violon Fanny Paccoud alto Antoine Touche violoncelle Thomas de Pierrefeu contrebasse Evolène Kiener basson Nouvelle star du clavecin, Jean Rondeau insuffle jeunesse et énergie aux concertos de la famille BachBach Concerto pour clavecin n° 1 BWV 1052 W. F. Bach Concerto pour clavecin en fa mineur C. P. E. Bach Concerto pour clavecin en ré mineurLa nouvelle star du clavecin s'appelle Jean Rondeau. Un nom prédestiné pour un artiste aussi allègrement inventif. En compagnie de ses partenaires, il interprète trois concertos de la famille Bach. Un du patriarche tout d'abord, celui en ré mineur, le plus populaire de tous ceux signés Johann-Sebastian, qui mettrait en joie l'auditeur le plus neurasthénique. Celui en fa mineur se révèle un des plus consistants parmi les sept composés par Wilhelm-Friedemann, le fils ainé. Enfin, Carl Philip Emmanuel, le rejeton le plus brillant quant à sa façon d'exploiter toutes les ressources du clavier, créateur particulièrement prolifique avec sa cinquantaine de concertos. Un feu d'artifice et un bel hommage à une dynastie musicale unique, sous la houlette d'un virtuose de vingt-deux ans qui fait souffler un vent de fraîcheur dans le monde du clavecin.