Plus d'infos sur le concert Récital de violoncelle & piano à Paris

Aleksandr KHRAMOUCHIN , violoncelle

Sofja GÜLBADAMOVA, piano

Le programme :

FRANZ SCHUBERT

Sonate en la mineur D.821 « Arpeggione »

ALEXANDRE GLAZOUNOV

« Elégie » pour violoncelle et piano op.17

« Le Chant du Ménestrel » pour violoncelle et piano op.71

Mélodie pour violoncelle et piano op.20 No.1

ADRIEN-FRANÇOIS SERVAIS

Souvenir de St. Petersbourg op.15

REYNALDO HAHN

« Le rossignol éperdu » pour piano (extraits)

CLAUDE DEBUSSY

Sonate pour violoncelle et piano L.135

Les interprètes :

Aleksandr KHRAMOUCHIN

Lauréat de nombreux concours internationaux en Italie, Belgique, Hollande et notamment primé lors du XIIème Concours International Tchaïkovski à Moscou en 2002, Aleksandr Khramouchin mène une carrière internationale tant comme soliste que comme musicien de chambre.

En soliste, il joue sous la baguette d'Emmanuel Krivine, Rudolf Werthen, Dirk Brossé, Patrick Davin, Lev Markiz, Valery Poliansky, Bramwell Tovey. Ses concerts ont été retransmis à la radio et à la télévision aux Etats-Unis, Canada, Japon, Chine, Russie et dans tous les pays européens.

Depuis l'âge de 19 ans, Aleksandr Khramouchin est le Premier violoncelle solo de l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg au Grand-duché de Luxembourg.

En 2010 Aleksandr Khramouchin rejoint le prestigieux Quatuor Aviv comme membre permanent.

En musique de chambre, Aleksandr Khramouchin s'est également produit aux côtés d'Emmanuel Ax, Christian Ivaldi, Vladimir Sverdlov, Polina Leshenko, Sofja Gülbadamova, Denis Goldfeld, Priya Mitchell, Alissa Margulis, Jack Liebeck pour n'en citer que quelques uns.

Aleksandr Khramouchin a joué dans les salles les plus prestigieuses: Concertgebouw d'Amsterdam, Salle Gaveau à Paris, l'Alte Oper à Francfort, la Philarmonie de Cologne, le Konzerthaus de Berlin, Wigmore Hall à Londres, Salle Tchaïkovski à Moscou.

Ses enregistrements discographiques, chez Timpani Records notamment, ont été unanimement salués par la critique. Son dernier disque présente les oeuvres de Jean Cras. Il a reçu 5 Diapasons du magazine Diapason.

Né en 1979 à (Biélorussie) dans une famille de longue tradition musicale, Aleksandr Khramouchin a reçu sa première leçon de violoncelle de son père, brillant violoniste, qui a continué à guider Aleksandr dans son développement musical pendant plusieurs années.

En 1985, il intègre la classe de Vladimir Perlin à l'Ecole Spéciale pour étudiants avancés au Conservatoire de Minsk. Immigré en Belgique en 1992, il continue ses études avec Professeur Hans Mannes au Conservatoire Royal d'Anvers. De plus il a reçu les précieux conseils de Janos Starker, Natalia Schakhovskaya, Boris Pergamenschikow.

Les critiques ont salué "l'inoubliable Khramouchin", son "jeu profondément personnel", "sa large palette de répertoire" et sa "perfection technique".

Sofja GÜLBADAMOVA

« Il faut entendre Sofja Gülbadamova jouer Chopin. Si vous voulez redécouvrir le sens des mots 'maitrise' et 'talent', c'est un exercice hautement conseillé... Avec elle, la musique est assurément une histoire qu'on écoute les yeux fermés pour mieux s'imprégner d'un rêve... » (Sébastien Dubois, La Montagne). Lauréate de concours internationaux de piano en Russie, aux Etats-Unis, en France, en Espagne et en Allemagne, Sofja Gülbadamova reçoit en 2008 le 1er prix du Concours International de piano d'Aix-en-Provence et le 1er prix du Concours International de Piano Francis Poulenc, où elle glane le prix spécial de la meilleure interprétation des oeuvres de Poulenc. Depuis 1992, elle se produit en soliste en Europe entière, en Russie, aux Etats-Unis, en Argentine, au Colombie et à Chili. Elle est invitée par des orchestres de renom et aux grands festivals nombreux. Sofja Gülbadamova a enregistré plusieurs CD parus en Allemagne et en France ainsi que pour les télévisions russe, américaine, polonaise, espagnole, allemande, française et belge, pour les chaînes de radio NDR, MDR-Kultur, Deutschlandradio de Berlin, la radio de la Sarre.

Infos réservation :

Réservation recommandée : 06 07 94 50 97