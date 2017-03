Plus d'infos sur le concert Quatuor Tzigane à Paris

Visite du musée, coupe de champagne au Grand Salon & concertQuatuor TZIGANE Violon - Balalaïka - Balalaïka contrebasse Guitare - Chant - Bayan Musique Tzigane Airs tziganes russes, ukrainiens, polonais, hongrois, roumains, viennois... Csardas, valses, romances et danses...Les yeux noirs, Kalinka, Deux guitares, L'alouette, les soirées de Moscou, La csardas de Monti, Danse du sabre, Mazurkas, Polonaises, Valses viennoises, Danses hongroises...Un véritable florilège de la musique tzigane avec toutes ses facettes, de sa mélancolie à son humour joyeuse...Valses langoureuses, chansons cosaques, liesse et nostalgie russe, danses hongroises et virtuosités roumaines, chants de la Volga sont joués avec maestria et tradition.Un allegro de bonheur qui va droit au coeur !