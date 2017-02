Plus d'infos sur le concert Qu'importe Le Flacon à Paris

Visite du musée, coupe de champagne au Grand Salon & concertDame Felicity LOTT, sopranoJacqueline BOURGES-MAUNOURY, pianoAlain CARRE, comédien« Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse »Dieu n'avait fait que l'eau, l'homme fit le vin.VictorUn vers d'Alfred de Musset et tout est suggéré aux confins du raffinement et de la grâce ! Toutes les ivresses sont au rendez-vous de cette création où la musique éveille un parfum d'amour et de séduction, appelle le vin aux frasques du Carnaval sous le masque de la poésie, déguisée en verre à pied ciselé au nom des plus douces ivresses et de l'éloge de la griserie...De François Rabelais à Jacques Offenbach, les chantres de l'extase vendangent à toute heure du jour et récoltent, la nuit, les fruits de leurs dégustations secrètes.Et si « les sons et les parfums tournent dans l'air du soir », il n'y a jamais « si loin de la coupe aux lèvres » !Musique de Yvette Guilbert, Kurt Weill, Cole Porter, Maurice Yvain, Reynaldo Hahn, Camille Saint-Saens, Gabriel Fauré, Henri Duparc...