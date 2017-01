Plus d'infos sur le concert Philippe Entremont Recital De Piano à Paris

PHILIPPE ENTREMONT RECITAL DE PIANOVisite du musée, coupe de champagne au Grand Salon & concertLudwig van Beethoven Sonate n° 30 op. 109Frédéric Chopin 4 BalladesNé à Reims en 1934, Philippe Entremont est l'un des plus célèbres pianistes et chefs d'orchestre français. Il fait des débuts fracassants à 18 ans au Carnegie Hall de New York dans les concertos de Jolivet et de Liszt. Il joue et enregistre sous la direction de Igor Stravinsky, Darius Milhaud, Léonard Bernstein, Seiji Ozawa, Pierre Boulez, Eugene Ormandy, Léopold Stokowski... Il a donné plus de 7000 concerts à travers le monde, dont une centaine avec l'Orchestre de Philadelphie. Philippe Entremont a dirigé les plus grands orchestres symphoniques américains, européens et asiatiques et a travaillé avec les plus grands solistes internationaux, instrumentistes et chanteurs.Il est devenu le « chef lauréat à vie » du Vienna Chamber Orchestra. Depuis 2004, il a été le premier « chef invité » de l'Orchestre Symphonique de Munich dont il est maintenant « Ehrendirigent ».En 2015, Philippe Entremont se produit à Mexico, aux États Unis lors d'une tournée d'automne avec l'Orchestre Sympho- nique de Munich. 2016 le voit en Europe, aux États Unis, à Buenos Aires.En 2015, l'École Normale Supérieure de Musique de Paris - Alfred Cortot lui demande de créer l'Orchestre de Chambre de l'École avec lequel il vient de donner son second concert en mai 2016. L'expérience est reconduite pour l'année 2017.