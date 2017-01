Plus d'infos sur le concert Paul Badura-skoda, Recital De Piano à Paris

PAUL BADURA-SKODA, RECITAL DE PIANOVisite du musée, coupe de champagne au Grand Salon & concert Wolfgang Amadeus Mozart Variations « Ah, vous dirais-je, Maman », KV 265Franz Schubert Deux Impromptus en fa mineur op. 142/1 et 4, D. 935 1 et 4Ludwig van Beethoven Sonate n° 21 en do majeur, op. 53 « Waldstein »« ...cet incomparable interprète, doublé d'un musicologue éclairé, a conservé sa virtuosité triomphante tout en explorant ces régions de liberté, de palpi- Irène Zandeltation et de grâce aérienne. »?« Most concerts are enjoyable, some are memorable. This one was quite simply a true privilege. »New-York - January and February 2005