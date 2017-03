Plus d'infos sur le concert Patricia Petibon - Susan Manoff à Paris

PATRICIA PETIBON, soprano SUSAN MANOFF, piano Parlez-moi d'Amour Mélodies et chansons françaises Songs américains Voix phénoménale et chanteuse-actrice éblouissante, Patricia Petibon fait du récital un exercice autant musical que théâtral. Dans ce programme franco-américain, de Montmartre à Broadway, elle passe avec maestria de Poulenc, Satie et Debussy (une irrésistible Belle au Bois dormant) à Mistinguett avant de traverser l'Atlantique pour rejoindre Barber, Sondheim (extraits de Into the woods) ou des standards de jazz (Someday my prince will come).