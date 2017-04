Plus d'infos sur le Orlando Furioso - Version Concert à Paris

Orlando furioso Opéra en version concert chanté en italien, surtitré en françaisAntonio Vivaldi Jean-Claude Malgoire poursuit son exploration vivaldienne avec une oeuvre phare du prêtre rouxAmaya Domínguez Orlando Samantha Jean-Louis Angelica Clémence Tilquin Alcina Ian Rolland Bradamante Víctor Jiménez Díaz Medoro Jean-Michel Fumas Ruggiero Nicolas Rivenq Astolfo Jean-Claude Malgoire direction La Grande Ecurie et la Chambre du Roy Ensemble Vocal de l'Atelier Lyrique de Tourcoing direction Elisabeth Geiger Vivaldi est l'auteur de quatre-vingt-quatorze opéras, ce qui le place juste après Scarlatti dont on en dénombre cent quatorze, mais bien avant Haendel, Hasse ou Porpora pour ne citer que ses contemporains. A deux reprises, le musicien composa sur le thème du Roland furieux. Une première fois en 1714 (Orlando finto pazzo) puis en 1727 pour une seconde version ici choisie par Jean-Claude Malgoire. L'ouvrage occupe une place de choix dans le corpus de Vivaldi et témoigne de sa pleine maturité artistique.