Orchestre Lamoureux Nicolas Simon direction David Krakauer clarinette La clarinette dans tous ses états dans un programme emmené par David Krakauer qui revient au Théâtre après son premier concert triomphalKrakauer classique et klezmer Copland Prologue et Dance, extraits de Music for the Theatre Debussy Première Rhapsodie Ellstein Hassidic Dance Marhulets Concerto Klezmer Starer Rikudim, extrait de Kli Zemer Golijov K'vakarat « Wedding Dance », une danse nuptiale, musique traditionnelle (arrangement de David Krakauer), « Der Gasn Nign », musique traditionnelle (arrangement de David Krakauer) Krakauer Synagogue Wail, pour clarinette solo, « Der Heyser Bulgar », musique traditionnelle (arrangement de David Krakauer) Le clarinettiste américain David Krakauer est un de ces grands interprètes que l'Orchestre Lamoureux aime retrouver régulièrement. S'il remplit les salles de concert de la planète entière, sa personnalité avenante et d'une grande simplicité en font un artiste instantanément sympathique. Il a su enrichir son univers klezmer, musique traditionnelle juive des pays de l'Est, avec des courants musicaux divers comme le blues, le jazz et le répertoire classique. Carte blanche est offerte à cet artiste, qui pour l'occasion interprètera notamment la Première Rhapsodie de Debussy, compositeur dont l'Orchestre Lamoureux a créé plusieurs chefs d'oeuvre (La Mer, L'Enfant prodigue, Nocturnes).A 16h : rencontre de 30 mn avec David Krakauer Entrée libre sur présentation du billet du concert