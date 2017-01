Plus d'infos sur le concert Orchestre Lamoureux à Paris

Orchestre Lamoureux Philippe de Chalendar direction Anna Fedorova piano Choeur Mikrokosmos direction Loïc Pierre La jeune pianiste ukrainienne Anna Fedorova fait ses débuts au Théâtre dans l'iconique Concerto n° 2 de Rachmaninov qui l'a rendue célèbreL'âme russe Rachmaninoff « Bénis le Seigneur, ô mon âme », extrait de la Liturgie de Saint Jean Chrysostome Machuel Jiv (textes en russe d'Ossip Mandelstam) Rachmaninoff « Ave Maria », « Les six Psaumes », extraits des Vêpres, Concerto pour piano n° 2 op. 18 Rimsky-Korsakov Shéhérazade, suite symphonique op. 35 La musique romantique russe, celle qui traduit si bien toute la finesse des émotions humaines, est confiée à la baguette de Philippe de Chalendar pour ce concert auquel est associé le Choeur de chambre Mikrokosmos. Au programme, Rachmaninoff, dont la très grande renommée provient autant de l'extrême difficulté technique de ses oeuvres que de leur aura intimiste ; le compositeur contemporain Thierry Machuel, spécialiste de la musique chorale et en quête permanente de poésie ; Rimsky-Korsakov, parfois surnommé le « magicien de l'orchestre », et son poème symphonique évocateur des couleurs orientales du pays des Mille et Une Nuits. A 16h : rencontre de 30 mn avec Loïc Pierre et Philippe de Chalendar Entrée libre sur présentation du billet du concert