Plus d'infos sur le concert Orch. Philharmonique De Rotterdam à Paris

Orchestre Philharmonique de Rotterdam Rotterdams Philharmonisch Orkest Yannick Nézet-Séguin direction Khatia Buniatishvili piano Du rythme, du swing et un souffle de jeunesse avec la présence de l'extraordinaire virtuose du piano Khatia BuniatishviliBernstein On the waterfront Gershwin Rhapsody in blue Rachmaninoff Danses symphoniques op. 45Second rendez-vous de saison pour l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam avec une invitation à swinguer des trottoirs de Broadway à ceux de Beverley Hills. Un début de concert en fanfare avec les deux « tubes » que sont On the waterfront de Bernstein et la Rhapsody in blue de Gerschwin, suivis par cette allégorie des moments de la journée qu'évoquent les Danses symphoniques de Rachmaninov, ultime composition du musicien alors installé en Californie. De Tbilissi, où elle naquit, à Vienne, où elle se perfectionna, comme dans toutes les villes du monde où elle se produit, Khatia Buniatishvili trace un sillon pianistique unique dans la jeune génération. Il y a en elle à la fois de la mélancolie, du raffinement et la plus ahurissante virtuosité... sans compter sur son visage qui a gardé les rondeurs de l'enfance et ce formidable éclat de rire qui la rendent littéralement irrésistible.