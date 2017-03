Plus d'infos sur le concert Marie-nicole Lemieux à Paris

Marie-Nicole Lemieux contralto Orchestre National de Montpellier Jean-Marie Zeitouni direction La trépidante Marie-Nicole Lemieux se glisse dans la peau des héroïnes rossiniennes pour un nouveau récital avec orchestreRossini « Ah perché, perché la morte... un'altra volta », air extrait de Matilde di Shabran « In si barbara sciagura », air extrait de Semiramide « Oh patria... di tanti palpiti », air extrait de Tancredi « Cruda sorte », air extrait de L'Italienne à Alger « Una voce poco fa », air extrait du Barbier de Séville « Amici in ogni evento », air extrait de L'Italienne à Alger Début d'année 2017 en fanfare pour Marie-Nicole Lemieux avenue Montaigne. En janvier, elle retrouve Haendel et sa compatriote complice pour Rodelinda, suivi quelques jours plus tard de sa première cigarière en version de concert et enfin ce récital Rossini qui promet d'être purement « étincelant ». Décidément l'incendiaire contralto canadienne est d'une gourmandise en matière de répertoire qui ne peut que nous réjouir. Quoi qu'elle aborde, elle prend un plaisir manifeste à déployer tout autant la puissance que la souplesse et l'étendue de sa voix. Un véritable festin qu'elle partage sans compter avec le public.