Gratuit pour les moins de 9 ans

Lucas Debargue piano Phénomène inclassable et l'un des jeunes pianistes français les plus prometteurs, Lucas Debargue fait des merveilles dans Medtner et LisztMedtner Sonate n° 1 op. 4 Liszt Sonate en si mineurUne révélation majeure de ces dernières années. Atterri sur la planète piano lors du concours Tchaïkovski, l'extra-terrestre Lucas Debargue a littéralement envouté le public. Depuis, les mélomanes russes – mais pas seulement – lui vouent un culte. Musicien jusqu'au bout des doigts, le Français de vingt-six ans sait comme peu d'autres habiter les partitions, qu'il traverse avec une fraîcheur, un engagement, un charisme qui n'appartiennent qu'à lui. Et quelle audace de se confronter ainsi à deux sommets du romantisme ! Une intense sonate de Medtner, en qui Rachmaninov voyait le plus grand compositeur de son temps, précède l'oeuvre titanesque de Liszt, fresque incomparable dont Lucas Debargue aura à coeur de pénétrer les recoins encore inexplorés.