Plus d'infos sur le concert Les Mozart De L'opera à Paris

Les Mozart de l'Opéra Concert-Concours : les grands airs de Bizet, Verdi, Gounod... Soyez les premiers à découvrir et révéler la nouvelle génération des grandes voix de l'opéra...Airs d'opéras de Bizet, Verdi, Gounod Oleksiy Palchykov ténor (Ukraine) Alasdair Kent ténor (Australie) Ambroisine Bré mezzo-soprano (France) Marta Fontanals-Simmons mezzo-soprano (Grande-Bretagne) Marina Viotti mezzo-soprano (Suisse) Ethan Simpson baryton (Etats-Unis) Rafal Pawnuk baryton (Etats-Unis) Roselyne Bachelot présentation Orchestre Prométhée Pierre-Michel Durand direction Jean-Romain Vesperini mise en espace Le théâtre a ses Molières, le 7e art décerne ses Césars, mais saviez-vous que l'Opéra célèbre ses Mozart depuis cinq ans déjà ? Histoire d'une passion, celle de son fondateur Pierre Vernes, le Paris Opera Competition a pour vocation de révéler les voix d'aujourd'hui et de demain et de soutenir les jeunes talents du monde lyrique. Une sélection internationale, au sein des meilleures institutions, pour offrir un voyage musical autour des grands airs du répertoire lyrique, des confins baroques au contemporain sans oublier le répertoire français, spécificité du concours. Et pour récompenser les chanteurs les plus prometteurs, l'événement réunit l'élite du monde musical mais s'attache aussi à donner au public sa voix (deux prix du public pour les deux favoris homme et femme). Bien connues des inconditionnels du Théâtre des Champs Elysées, les sopranos Julia Lezhneva et Julie Fuchs ont ainsi été couronnées lors des précédentes éditions. Suivez avec nous l'aventure de ces espoirs !