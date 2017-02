Plus d'infos sur le concert Le Retour D'ulysse Dans Sa Patrie à Paris

Le Retour d'Ulysse dans sa patrie Opéra chanté en italien, surtitré en françaisde Claudio Monteverdi Eternel voyage que celui d'Ulysse et douce patience de Pénélope mis subtilement en musique par le maître-fondateur de l'opéra.Emmanuelle Haïm direction Mariame Clément mise en scène Rolando Villazón Ulysse Magdalena Ko?ená Pénélope Katherine Watson Junon Kresimir Spicer Eumée Anne-Catherine Gillet L'Amour / Minerve Isabelle Druet La Fortune / Mélantho Marteen Engeltjes La Fragilité humaine / Pisandre Ugo Guagliardo Le Temps / Antinoüs Lothar Odinius Jupiter / Amphinome Jean Teitgen Neptune Mathias Vidal Télémaque Emiliano Gonzalez Toro Eurymaque Jörg Schneider Irus Elodie Méchain Euryclée Le concert d'Astrée Le retour d'Ulysse dans sa patrie est le second opéra du compositeur après la favola in musica qu'est son Orfeo fondateur. Avec Ulysse, nous quittons la fable pour aborder les rives du mythe, celui de la fin du voyage d'Ulysse et son retour auprès de sa fidèle épouse. Ici, les dieux et les hommes s'entremêlent, le tragique, l'émotion tendre et le comique alternent. Le livret offre en effet une infinité de thèmes à la fois intemporels et profondément humains. Musicalement, si l'héritage du madrigal s'affirme dans la richesse des ensembles, apparaissent déjà des formes plus élaborées, en particulier dans le traitement du recitar cantando et des ritournelles orchestrales, sublimes de sensualité et de polychromie.Pour rendre justice à la richesse dramatique et expressive, à cette parfaite fusion entre musique et théâtre, l'ouvrage requiert donc dans sa représentation scénique un subtil équilibre entre le drame et la comédie. Nul doute que Mariame Clément par sa connaissance de la matière littéraire et son goût pour les arts plastiques (elle a suivi les cursus lettres et histoire de l'art à l'Ecole Normale Supérieure) saura offrir un relief particulier à cette double lecture dramaturgique. Quant à Emmanuelle Haïm, son sens du détail et de la couleur devrait faire merveille dans cet art musical si subtil mais qui exige une vitalité et une expressivité hautes en couleurs, ce dont ne manque pas notre chef. Enfin, est réunie ici une équipe d'interprètes de haut niveau pour servir ce chef-d'oeuvre. L'Ulysse de Rolando Villazón que l'on imagine sans peine vaillant et conquérant, face à la Pénélope de Magdalena Ko?ená toute en douceur et force intérieure. Et autour d'eux, de jeunes chanteurs rompus à l'exercice du chant monteverdien et parmi les plus prometteurs de leur génération.DUREE DE L'OUVRAGE 2h50 environ