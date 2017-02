Plus d'infos sur le concert Le Contrat De Mariage à Paris

Gratuit pour les moins de 9 ans

Le Contrat de mariage Opéra en version concert chanté en italien, surtitré en français Mais qui épousera donc l'indocile Fanny ? Rebondissements et intrigues raviront le public dans ce virtuose opéra de RossiniSergio Gallardo Tobia Mill Clémence Tilquin Fanny Jérémy Duffau Edoardo Milfort Nicolas Rivenq Slook Luigi de Donato Norton Pauline Sabatier Clarine Jean-Claude Malgoire direction La Grande Ecurie et la Chambre du Roy Créé en 1810 à Venise, véritable joyau en comparaison d'autres « farces » de l'époque signées de compositeurs oubliés, le Contrat de mariage impose en premier lieu l'originalité de son sujet : un négociant anglais prêt à donner sa fille à un marchand canadien en échange d'une lettre de change. Après une fine Ouverture, ses solos de cor et de flûtes, aériens et d'une belle agilité, l'ouvrage fait feu de tout bois en une pyrotechnie éblouissante. Un premier coup de maître pour le « cygne de Pesaro », âgé d'à peine 18 ans, qui annonce une série remarquable de trente opéras bouffes. L'alliance du comique le plus dévastateur et d'une rigueur formelle inusitée, sous la houlette de l'infatigable Jean-Claude Malgoire, curieux impénitent et maître d'oeuvre de cette représentation réjouissante.