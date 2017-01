Plus d'infos sur le concert Le Classique Selon Zygel à Paris

Le classique selon Zygel Retrouvez le célèbre pianiste improvisateur plusieurs mardis de l'année à l'heure du déjeuner. Les invités de l'année ?Johann Sebastian (Bach), Gustav (Mahler), Claude (Debussy), Dmitri (Chostakovitch) et Francis (Poulenc) !Le principe ? Un concert surprenant et original par un virtuose aimé de tous, improvisateur de génie, dont l'humour et l'imagination ont su conquérir le public. La durée ? Une heure tout pile. Juste le temps de s'évader, de rêver et de s'émouvoir. Un dernier mot ?Venez ! PROGRAMME : 25/10 : BACH 22/11 : MAHLER 10/01 : DEBUSSY 07/02 : CHOSTAKOVITCH 21/03 : POULENC