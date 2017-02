Plus d'infos sur le concert Laura Mikkola, Recital De Piano à Paris

Visite du musée, coupe de champagne au Grand Salon & concertLAURA MIKKOLARécital de pianoLudwig van Beethoven Sonate en mi b majeur, op. 81a « Les Adieux »Maurice Ravel Jeux d'eau, Pavane pour une infante défunteFrédéric Chopin Ballade n.4 op. 52 en fa mineurFranz Liszt Fantasia quasi Sonata - Après une lecture du DanteAprès avoir été formée dans son pays natal puis aux Etats- Unis, Laura Mikkola remporte en 1994 le 1er Prix du Concours Unisa Transnet à Pretoria et en 1995 le 2ème Grand Prix et le Prix du Public au prestigieux Concours International Reine Elisabeth de Belgique. Depuis, elle s'est produite sur les cinq continents, dans des lieux tels que le Carnegie Hall, le Théâtre du Châtelet, le Suntory Hall, l'Opéra du Caire, en soliste et sous la baguette de Chefs tels que V. Ashkenay, E-P. Salonen ou L. Segerstam. Laura Mikkola a enregistré une quizaine de CDs (Rachmaninov, Brahms, Rautavaara...), et possède 64 Concertos à son répertoire.