Plus d'infos sur le concert La Belle Meuniere à Paris

Matthias Goerne baryton Leif Ove Andsnes piano Cycle Schubert Première soirée consacrée au cycle de lieder de Schubert avec La Belle Meunière, une histoire d'amour et de la mort à fleur de notesSchubert La Belle meunière, cycle de Lieder D. 795, sur des poèmes du poète allemand Wilhelm Müller (1835)Matthias Goerne est un géant dans tous les sens du terme, physiquement et vocalement. Il est sans aucun conteste le plus bel interprète que l'on puisse imaginer aujourd'hui pour ce cycle de Lieder de Schubert, répertoire que sans cesse il interroge depuis plus de quinze ans à la scène comme au disque. Ce cycle en trois soirs est tout simplement exceptionnel par ce cadeau qu'il offre d'approcher en quelques heures la quintessence de ce cycle dans sa cohérence chronologique et musicale. Premier soir avec La Belle Meunière, une page aux accents encore optimistes, un voyage saisonnier où déjà s'ébauche les thèmes de l'errance et de la solitude à venir. Un parcours initiatique autant pour l'apprenti meunier que pour l'auditeur tout entier nimbé de lumière crépusculaire.