Plus d'infos sur le concert Jean-philippe Collard à Paris

JEAN-PHILIPPE COLLARD, pianoSchumann et Chopin Robert Schumann Arabesque op.18, Fantaisie op.17 Frédéric Chopin Nocturne op.48 n°1, Sonate n°2 "funèbre" Schumann et Chopin sont les victimes d'un même préjugé : on réduit trop hâtivement la musique du premier à une fulgurance intuitive et celle du second à une nature belcantiste certes sublime. Or, l'un et l'autre démontrent une maîtrise d'écriture qui se dissimule derrière les ors et moirures de leur inspiration. Jean-Philippe Collard rétablira cette vérité, lui qui sait, comme personne, cacher précisément une maîtrise instrumentale proverbiale derrière la poésie la plus subtile.