Plus d'infos sur le concert Jean-marc Luisada, Recital De Piano à Paris

Visite du musée, coupe de champagne au Grand Salon & concert Wolfgang Amadeus Mozart Fantaisie en do mineur K. 475 Franz Schubert Impromptu n° 1 en fa mineur D. 935, op. 142 Impromptu n° 4 en la bémol majeur D. 899, op. 90 Claude Debussy Préludes : 2ème Livre, Général Lavine - Excentric Préludes : 1er Livre, La cathédrale engloutie Frédéric Chopin 2ème ballade - 3ème ballade « ...On pourra se demander lequel parmi ses illustres aînés a le plus inspiré la technique de Luisada. Le risque d'erreur est mince à coup sûr de l'apparenter à la famille de Cortot par la poésie de son art et aussi son honnêteté (...), par la noblesse et l'économie d'un geste qui l'apparenterait volontiers à Magaloff (...). De Rubinstein et d'Horowitz, il tient peut-être l'étonnante jeunesse de son jeu et sa vibrante fluidité ; de Richter un certain goût pour la perfection la plus élémentaire volontiers oubliée par d'autres : de fait on aura peine à surprendre chez lui le moindre dérapage, le moindre canard si cher aux critiques. Ce qui est sûr, c'est que Luisada a su imposer un style qui n'appartient qu'à Luisada... » Didier Hénique