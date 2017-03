Plus d'infos sur le concert Gustav Mahler Jugendorchester à Paris

Gustav Mahler Jugendorchester Daniel Harding direction Christian Gerhaher baryton Vaste exploration depuis la troublante 2e symphonie de Schumann jusqu'à l'expressionnisme de Schoenberg et la nostalgie de BerliozSchoenberg Cinq pièces pour orchestre op. 16 Berlioz Les Nuits d'été op. 7 Schumann Symphonie n° 2 op. 61L'Orchestre des Jeunes Gustav Mahler est resté fidèle depuis sa création par Claudio Abbado aux préceptes de son « mentor » : démocratiser l'accès à la musique et offrir les meilleures conditions de formations et d'insertion aux jeunes musiciens. Et d'un vivier prometteur, la formation, malgré le renouvellement de ses pupitres, a su devenir au fil des saisons un ensemble cohérent, dynamique et de haut niveau musical. Elle donnera avec ce concert une démonstration de l'étendue de son répertoire, des classiques et romantiques jusqu'au « Modernes » du XXe siècle. Pour cette escale parisienne menée par Daniel Harding, désormais directeur musical de l'Orchestre de Paris, elle explorera Schumann et sa sombre et troublante Deuxième symphonie, Les Nuits d'Eté de Berlioz dans la version pour baryton et Schoenberg, musicien ardent, idéaliste et à l'intelligence musicale fulgurante.