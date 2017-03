Plus d'infos sur le concert Getchell -musiciens De Saint-julien à Paris

ROBERT GETCHELL, ténor NIC GAREISS, claquettes irlandaises LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN FRANÇOIS LAZAREVITCH, flûtes, smallpipes et direction Veillée irlandaise pour la Saint Patrick Danses et songs de Turlough O'Carolan, Thomas Connellan, William Connellan & anonymes irlandais On connaît la beauté hypnotique de la musique populaire d'Irlande. En revanche, les partitions laissées par les compositeurs irlandais de l'époque baroque demeurent inconnues. Pourtant, William Connellan (auteur du fameux Molly Mac Alpin) et son frère Thomas, Turlough O'Carolan ou David Murphy laissèrent des partitions remarquables influencées par leurs racines populaires. Passant des chansons immémoriales à leurs soeurs plus savantes sur des textes en gaélique, alternant mélodies oniriques et danses effrénées, Les Musiciens de Saint-Julien nous guident dans un paysage musical mélancolique.