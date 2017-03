Plus d'infos sur le concert Francoise Buffet-arsenijevic, Piano à Paris

Ludwig van Beethoven Sonate n° 21 en do majeur, op. 53 « Waldstein »Allegro, Adagio, Allegreto moderatoJohannes Brahms Trois intermezzi op. 117Franz Liszt La vallée d'Obermann« ...Pianiste à la palette sonore riche et nuancée et au jeu puissamment orchestral... » Henry-Louis de la Grange, Le Nouvel Observateur « ...Technique très sûre et sens du chant hautement personnel...Véritable leçon de phrasé, de souplesse et de fluidité... » Luc Nevers, Classica « Françoise Buffet-Arsenijevic est une pianiste dotée d'une intense sensi- bilité expressive et d'un tempérament profondément romantique : au sens fort. » Alain Duault, Evènement du Jeudi« ...Densité de timbre, sens des couleurs, de l'équilibre et du contrôle de la forme et du style... Françoise Buffet-Arsenijevic possède un art consommé de la conduite du discours... »Michel Le Naour, Le Monde de la Musique