Plus d'infos sur le concert Denis Pascal à Paris

DENIS PASCAL, pianoSchubert et Mozart Franz Schubert Sonate D.959, 3 Impromptus D.946 Wolfgang Amadeus Mozart Sonate K.284 Toutes les légendes ont été énoncées au sujet des ultimes sonates de Schubert, achevées quelques mois avant la mort du compositeur. Mais Schubert n'avait certainement pas conscience du destin qui l'attendait, et si ces pages contiennent cette mélancolie typique de sa personnalité, elles montrent aussi une joie de vivre lumineuse. Denis Pascal aura soin d'éviter toute mièvrerie anachronique, exaltant au contraire la perfection d'écriture et les couleurs infinies de ce piano si humain.