« Quand nous arrivâmes, le copiste était toujours en train de l'écrire et ton frère n'eut pas le temps de répéter le rondo parce qu'il devait relire la copie. » Léopold Mozart se plaint à sa fille de la négligence de Wolfgang. Celui-ci ne compose pas assez vite et devra improviser pratiquement toute sa partie soliste du 20e Concerto pour piano ! L'expression de l'oeuvre est si dramatique, sa puissance telle, que Beethoven en réalisera une cadence géniale. La partition annonce le romantisme tout comme le 21e Concerto qui suit. Fran?ois-Frédéric Guy le dirige également du piano avec le rare Rondo en ré majeur. Mais une surprise nous attend : nous découvrirons deux cadences étonnantes, dérangeantes et passionnantes du plus célèbre des concertos de Mozart.Programme :MozartRondo pour piano en ré majeurConcerto pour piano n° 20 en ré mineur (cadences de Ludwig van Beethoven)Concerto pour piano n° 21 en ut majeur (cadences de Marc Monnet)Avec :Fran?ois-Frédéric Guy : piano et direction