Plus d'infos sur le concert Christophe à Paris

Live Art Factory by Caramba Spectacles présente

CHRISTOPHELes vestiges du Chaos tourAprès une tournée en toute intimité, Christophe reprend la route à travers toute la France accompagné de ses musiciens pour présenter son nouveau spectacle « Les vestiges du Chaos tour ». Il sera à Paris pour une série de concerts exceptionnels dans la prestigieuse Salle Pleyel le 31 janvier, 1, 2 et 3 février 2017. Un spectacle à ne pas manquer! Christophe a esquissé d'une main de maître un treizième album studio, fruit de plus de 50 ans de carrière, mûri depuis 7 ans, et tellement attendu... Jean-Michel Jarre, l'homme des « Paradis Perdus » et des « Mots bleus » vient seconder Christophe pour l'écriture des paroles du titre « Les vestiges du Chaos » qui lui en aura inspiré le titre de ce nouvel album. Mais aussi, Boris Bergman (« Ange sale »), Daniel Bélanger (« Tangerine », « Drone »), la jeune plume Laurie Darmon (« Océan d'amour », « Stella Botox », « Tu te moques »), notamment. Un opus d'une fulgurante modernité imaginé par Christophe, épaulé de Christophe Van Huffel, à ses côtés depuis 15 ans, où sa voix cristalline revient au premier plan grâce à la virtuosité de la jeune génération représentée par Maxime Le Guil (nominé aux Grammy Awards 2016 - dans la catégorie Best Engineered Album) à la co-réalisation et Clément Ducol qui habille cet album de cordes ultra-sensibles. Du blues, de l'électro-rock, de poétiques nappes de synthés, se côtoyant merveilleusement avec un hommage à Lou Reed, un duo avec Alan Vega ou l'incroyable voix d'Anne Mouglalis... entre autres.