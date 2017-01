Plus d'infos sur le Carmen - Version Concert à Paris

Carmen VERSION CONCERTde Georges Bizet La première cigarière de Marie-Nicole Lemieux et on lui fait volontiers confiance pour s'emparer de ce rôle « incendiaire » avec délice et gourmandiseMarie-Nicole Lemieux Carmen Michael Spyres Don José Vannina Santoni Micaëla Jean-Sébastien Bou Escamillo Chantal Santon-Jeffery Frasquita Ahlima Mhamdi Mercédès Frédéric Goncalves Moralès Francis Dudziak Le Dancaïre Rodolphe Briand Remendado Jean Teitgen Zuniga Simone Young direction Orchestre National de France Choeur de Radio France Maîtrise de Radio France direction Sofi Jeannin