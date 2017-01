Plus d'infos sur le concert Bertrand Chamayou à Paris

Gratuit pour les moins de 9 ans

Bertrand Chamayou piano Deuxième partie de la carte blanche à Bertrand Chamayou : un cheminement de l'impressionnisme vers la musique d'aujourd'huiMorceaux choisis (II)Liszt Les Jeux d'eau à la Villa d'Este (extrait des Années de Pèlerinage – Troisième Année, Italie)Wagner-Liszt Marche vers le Saint Graal, extrait de ParsifalScriabine Poème nocturne op. 61Ravel Gaspard de la nuitMessiaen Première Communion de la Vierge (extrait de Vingt Regards sur l'Enfant Jésus)Harvey Tombeau de Messiaen, pour piano et bandeNeuburger Vitrail à l'Homme sans yeuxPour ce deuxième rendez-vous, le pianiste français nous emmène dans son cabinet de curiosités, traversant le temps, cette fois-ci, de la fin du XIXe siècle à nos jours. Les prémonitoires Jeux d'eau à la Villa d'Este de Liszt, la profondeur de Parsifal, le visionnaire Scriabine et les poèmes ravéliens - tour à tour féériques, macabres et horrifiques - nous font aborder de sombres rivages, mais aussi tout un monde de miroitements et de sonorités cristallines. Bertrand Chamayou finit par rejoindre l'univers coloré de Messiaen. Enfin, il interprète l'oeuvre brillante de son complice Neuburger. Un périple d'une exceptionnelle richesse, un jeu de miroirs passionnant.