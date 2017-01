Plus d'infos sur le concert Bertrand Chamayou à Paris

Gratuit pour les moins de 9 ans

Bertrand Chamayou piano Première partie de la carte blanche à Bertrand Chamayou au sommet du romantisme au travers la poésie de Schubert, Mendelssohn et LisztMorceaux choisis (I) Schubert-Liszt Auf dem Wasser zu singen Mendelssohn-Liszt Auf Flügeln des Gesanges op. 34/2 Mendelssohn Romances sans paroles (extraits) Rondo Capriccioso op. 14 Liszt Sonnet n° 123 de Pétrarque (extrait des Années de Pèlerinage – Deuxième Année, Italie)Après le triomphe de son intégrale Ravel, Bertrand Chamayou nous fait entrer en quelque sorte à l'intérieur de ses univers de prédilection. Pour le premier rendez-vous, placé sous le signe du romantisme, on retrouve deux figures qu'il apprécie particulièrement et qui ont fait sa réputation : Mendelssohn et Liszt. Du premier, auquel il reste très attaché, il propose de lyriques Romances sans paroles et le Rondo Capriccioso, le champagne fait musique. Le compositeur hongrois est présent quant à lui au travers d'admirables transcriptions, d'un enchanteur Sonnet de Pétrarque et de Venezia e Napoli. Le formidable pianiste français dévoile comme peu d'autres le doux balancement, le cantabile inquiet et l'effervescence de ce triptyque précieux.