Plus d'infos sur le concert Benjamin Grosvenor à Paris

Gratuit pour les moins de 9 ans

Benjamin Grosvenor piano Déjà adoubé en Angleterre, le pianiste britannique Benjamin Grosvenor traverse la Manche à la conquête du public parisienMozart Sonate n° 13 K. 333 Scriabine Sonate n° 2 op. 9 « Sonate-Fantaisie » Granados Los Requiepros, Fandango de Candill, extraits des Goyescas Liszt Rhapsodie espagnole « Folies d'Espagne et Jota aragonesa »Le jeune pianiste anglais n'en finit pas d'étonner, visitant les répertoires les plus divers avec une curiosité sans limites. Et pour le plus grand plaisir du public. Car Benjamin Grosvenor est un véritable phénomène musical. Sa maîtrise du clavier est telle qu'il peut tout jouer. Doté d'un appétit de musique insatiable, il propose un riche menu, passant avec un égal bonheur de Mozart au lyrisme flamboyant de Scriabine, de l'éclat coloré de Granados à l'Espagne rêvée et brillante de Liszt. Si l'on ajoute une pincée de digne excentricité, un zeste de charme, un soupçon de fantaisie, et beaucoup de talent, on obtient le cocktail détonnant d'un virtuose unique, un des plus excitants de notre temps.