Plus d'infos sur le concert Bach - Passion Selon Saint Matthieu à Paris

Passion selon Saint Matthieu Concert chanté en allemand, surtitré en français Jean-Sébastien Bach Immuable Saint Matthieu où l'art de Bach s'épanouit dans toute sa splendeur chorale et orchestraleMaximilian Schmitt ténor (L'Evangéliste) Florian Boesch basse (Le Christ) Dorothee Mields soprano (airs choeur I) Grace Davidson soprano (airs choeur II) Damien Guillon contre-ténor (airs choeur I) Alex Potter contre-ténor (airs choeur II) Reinoud van Mechelen ténor (airs choeur I) Thomas Hobbs ténor (airs choeur II) Peter Kooij basse (airs choeur I) Tobias Berndt basse (airs choeur II) Philippe Herreweghe direction Orchestre et Choeur du Collegium Vocale Gent C'est au début du XVIIIe siècle que se généralisa en Allemagne l'habitude de donner chaque Vendredi Saint une grande oeuvre chorale fondée sur la Passion du Christ. Au cours des quelques années qui séparent la Passion selon Saint Jean (1723-24) de celle selon Saint Matthieu (1727), Bach n'a cessé d'enrichir son expérience musicale et d'apporter ainsi à sa seconde grande passion nombre d'innovations. Il porte au maximum l'ampleur sonore de l'ouvrage (introduction d'un troisième choeur) et renforce la variété du récitatif. Ce chef-d'oeuvre de Bach clôt, ou à peu près, la très longue liste des Passions dont s'honore l'histoire de la musique. Celles qui viendront après ne seront plus, à de rares exceptions près, des Passions au sens liturgiques où Bach l'entendait et ouvriront la voie à la forme oratorio.