Plus d'infos sur le concert Anne Sofie Von Otter - Rikard Wolff à Paris

Anne Sofie von Otter mezzo-sopranoRikard Wolff comédien et chanteurJohan Graden pianoMats Bergstrom guitareBengan Janson accordéonArnault Cuisinier contrebasseFabrice Moreau percussions Anne Sofie von Otter rend hommage à la chanson française avec de nouveaux arrangements de Piaf, Barbara, Trenet, Ferré, Brel...C'est si bon Une déclaration d'amour à la chanson française Piaf, Barbara, Trenet, Ferré, BrelAnne Sofie von Otter et Rikard Wolff : deux suédois amoureux de la France et de ses chansons mythiques. Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. Deux grands artistes charismatiques et talentueux qui, dans une complicité qu'ils savent généreusement faire partager, vont mettre Paris à leurs pieds et enchanter tout au long d'une soirée qui promet d'être exceptionnelle. Un moment rare et si bon !