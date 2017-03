Plus d'infos sur le concert Alexander Paley à Paris

ALEXANDER PALEY, pianoFranz Liszt L'intégrale des Rhapsodies hongroises Avec ses 19 Rhapsodies hongroises, Liszt laissa une démonstration de sa propre virtuosité, autant qu'un témoignage de la musique traditionnelle de sa patrie. Si les thèmes utilisées sont fort diverses (des mélodies entendues lors de ses pérégrinations dans les campagnes hongroises), chaque rhapsodie tourne ses regards vers le verbunkos, cette danse dont chacune des sept parties adopte un tempo différent. Les interpréter dans leur intégralité constitue un immense défi, qui n'effraie guère Alexander Paley, dont on connaît les capacités pianistiques phénoménales et l'art coloriste infini.