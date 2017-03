Plus d'infos sur le concert Airs D'opera (neo) Classiques à Paris

Airs d'opéra (néo)classiquesMozart aurait composé l'ouverture de son opéra Don Giovanni la veille de la création de l'ouvrage, le 29 octobre 1787. Épuisé par la copie du matériel d'orchestre, il aurait été tenu en éveil une partie de la nuit par son épouse. Malgré cela, il n'eut ni le temps ni l'envie d'écrire un brouillon : le manuscrit est sans rature, parfaitement net ! Un an plus tôt, Mozart tenta d'imposer le livret des Noces de Figaro. Il batailla ferme contre la censure viennoise car Le Mariage de Figaro de Beaumarchais dont il s'inspira n'était guère prisé à la cour. Ce sont les thèmes immortels de ces oeuvres que l'on retrouve un siècle et demi plus tard dans l'opéra The Rake's Progress (La Carrière du libertin) de Stravinski. Nul pastiche d'un opéra italo-mozartien, mais une exaltation du théâtre universel : le pacte d'un héros avec le diable, la tentation de l'argent facile, l'aveuglement sur la destinée... Les artistes Jac van Steen : direction Hélène Guilmette : soprano Le programme Mozart : Don Giovanni, ouverture « Ah, lo previdi – Ah t'invola – Deh, non varcar » Le Nozze di Figaro, ouverture Le Nozze di Figaro, « Giunse al fin il momento – Deh vieni non tardar » Stravinski : The Rake's Progress, « I go, I go to him », air d'Anne Trulove Haydn : Symphonie n° 102 en si bémol majeur