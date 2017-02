Plus d'infos sur le concert A La Memoire D'un Ange à Paris

On imagine difficilement la célébrité de Haydn et l'engouement du public londonien venant écouter la création de l'une de ses symphonies !Le compositeur expérimente d'étonnantes trouvailles musicales, rompant progressivement les dernières amarres de l'univers classique. Le Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy marque également une étape dans l'histoire de l'orchestration. L'arrangement raffiné de David Walter lui rend hommage.Dans les années 1930, les compositeurs de la seconde école de Vienne ont approfondi leur filiation musicale. Ce fut le cas de Webern, orchestrant des danses de Schubert. La nostalgie du passé traverse tout autant le Concerto pour violon « À la mémoire d'un ange »de Berg. Il rend hommage à Manon Gropius, la fille d'Alma Mahler et de l'architecte Walter Gropius. Elle venait de mourir à l'âge de 19 ans. La partition oscille sans cesse entre tristesse et exaltation, entre le passé, celui de la Vienne d'avant 1914, et les mutations esthétiques de l'après-guerre.Programme :Debussy : Prélude à l'après-midi d'un faune (arrangement de David Walter)Berg : Concerto pour violon et orchestre « À la mémoire d'un ange » (version pour orchestre de chambre d'Andreas Tarkmann)Schubert / Webern : Danses allemandesHaydn : Symphonie n° 96 en ré majeur « Le Miracle »Avec :Douglas Boyd : direction Kolja Blacher : violon