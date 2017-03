Plus d'infos sur le concert 100% Mendelssohn à Paris

Né dans une famille de banquiers d'origine juive convertie à la religion luthérienne, Felix Mendelssohn fut à la fois pianiste, altiste, organiste... Mais aussi peintre, sportif accompli et un passionné de voyages ! Humaniste, Européen avant l'heure, il laisse une oeuvre dont on reconnaît enfin l'importance dans l'histoire de la musique. La fraîcheur d'invention de son écriture démontre la maîtrise précoce des formes les plus subtiles, comme elle témoigne d'une personnalité hors du commun. L'influence de Bach et de Beethoven, une insatiable curiosité à l'égard des maîtres du passé sont perceptibles dans sa musique qui couvre tous les répertoires.Le pianiste fran?ais David Fray possède la virtuosité impressionnante et la folle énergie que réclame le Concerto pour piano n° 1 si périlleux et leCapriccio brillant auxquels il nous convie.Programme :MendelssohnLa Belle Mélusine, ouverture en fa majeurConcerto pour piano n° 1 en sol mineurCapriccio brillantSymphonie n° 1 en ut mineurAvec :Douglas Boyd : direction David Fray : piano