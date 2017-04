Plus d'infos sur le concert Stabat Mater De Pergolese à Paris

Mercredi 12 avril 2017, à 20h00 – Cathédrale Saint-Louis des Invalides Cycle Lauréats des Victoires de la Musique Classique Distribution : Pulcinella Orchestra Ophélie Gaillard, violoncelle et direction musicale Raquel Camarinha, soprano Stéphanie d'Oustrac, mezzo-soprano Au programme : Vivaldi, Concerto pour violoncelle et orchestre Sinfonia al Santo Sepolcro Pergolèse, Stabat Mater (version J.S. Bach : Tilge, Höchster, meine Sünden, BWV 1083) A la fois soliste et directrice musicale de cet orchestre qui s'est constitué autour du violoncelle concertant, Ophélie Gaillard a choisi ce programme italien s'inscrivant sous le signe du recueillement et du sacré. La pièce maîtresse en est le chef -d'oeuvre du compositeur italien, son bouleversant Stabat Mater, écrit en 1736, l'année de sa mort, à l'âge de 26 ans. Cette mise en musique de la séquence pour la fête des sept douleurs de la bienheureuse Vierge Marie fut bien sa dernière composition et son testament musical. Sous l'égide et avec le soutien du CIC. Concert diffusé sur Radio Classique