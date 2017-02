Plus d'infos sur le concert Sigiswald Kuijken & La Petite Bande à Paris

Vendredi 17 février 2017, à 20h00 – Salle Turenne Festival Vents d'Hiver Distribution : Ensemble La Petite Bande Sigiswald Kuijken, direction Solistes: Jean-François Madeuf, trompette et cor naturels Pierre-Yves Madeuf, cor et trompette naturels Benjamin Alard, clavecin Au programme : Telemann Concerto TWV 51 : D7 en ré, pour trompette, 2 violons et basse continue Sonata pour violoncello da spalla et basse continue Concerto TWV 51 : D8 en ré majeur, pour cor, violon, 2 violons altos et basse continue Sonata TWV 44 : D1 en ré majeur, pour trompette si piace, 2 violons, violon alto et basse continue Concerto TWV 52 : D1 en ré majeur, pour 2 cors, 2 violons, violon alto et basse continue Suite TWV 55 : D7 en ré majeur, pour trompette, 2 violons, violon alto et basse continue Pour la deuxième fois aux Invalides, le privilège nous est offert de venir écouter Sigiswald Kuijken et sa Petite Bande, accompagnée par son claveciniste, Benjamin Alard, avec la complicité de Jean-François et Pierre-Yves Madeuf aux trompettes et cors. Le grand Telemann, l'un des plus éminents compositeurs allemands de l'époque baroque, y est mis à l'honneur, à l'occasion des 250 ans de sa disparition. Un concert d'exception ! A l'occasion des 250 ans de la mort de Georg Philipp Telemann