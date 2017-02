Plus d'infos sur le concert Record Record & Faust: Point Point, Dombresky à Paris

Record Record & FAUST présentent

Point Point, Dombresky, ...

Le label fran?ais Record Record revient à Paris à l'occasion de sa dernière sortie: Part of The Game de Point Point. Après avoir organiser des soirées autour du globe (US, Corée, etc), le crew est de passage en France et invite pour l'occasion Point Point & Dombresky accompagnés par des guests de choix. À suivre...

Infos réservation :

Tickets Tél. 01 44 18 60 60