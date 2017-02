Plus d'infos sur le concert Quintette Bacchus à Paris

Vendredi 24 février 2017, à 12h15 – Salle Turenne Festival Vents d'Hiver Distribution : Rémi Joussemet, trompette Lucienne Renaudin-Vary, trompette Camille Jody, cor Félix Bacik, trombone Jean-Baptiste Renaux, tuba Au programme : Debussy, Suite bergamasque (arrangement Snell). Ext r. n°3 Clair de Lune Ewasen, Colchester Fantasy, pour quintette de cuivres Kamen, Quintette Turner, Casbah of Tetouan, opus 21, pour 5 cors Ravel, Pavane pour une infante défunte Frackenpohl, Pop suite Kompanek, Killer Tango La réunion des cuivres en quintette est récente, les premiers ensembles de ce type apparaissant aux Etats-Unis à la fin de la Seconde guerre mondiale. Les ensembles s'emparent alors de tous les répertoires, de la Renaissance aux contemporains en passant par le jazz ; depuis, le répertoire s'est très largement étoffé par des compositions et transcriptions embrassant les styles les plus variés, les compositeurs étant séduits par les capacités de cette formation à couvrir une large tessiture et une palette expressive. Le Quintette Bacchus vous fera voyager de l'ouest des Etats-Unis au Maroc en passant par l'Europe, abordant la musique de film, les pièces de répertoire et autres poèmes sonores écrits par des compositeurs italiens, français et américains. Coproduction Conservatoire de Paris –Musée de l'Armée Avec le soutien de la Fondation Safran pour la Musique