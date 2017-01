Plus d'infos sur le concert Prokofiev, Alexandre Nevski à Paris

Mardi 24 janvier 2017, à 20h00 – Cathédrale Saint-Louis des Invalides Cycle En écho aux expositions Distribution : Orchestre et Choeur des Universités de Paris (O.C.U.P.) Guillaume Connesson, chef de choeur Carlos Dourthé, direction Soliste Carole Marais, alto Au programme : Borodine, Prince Igor, Ouverture Prokofiev, Alexandre Nevski, Cantate en 7 tableaux, opus 78 Apres Borodine, c'est Prokofiev qui est ici à l'honneur. De retour en Russie, après 15 années passées entre les Etats-Unis, la France et l'Allemagne, Prokofiev y est confronté aux plus sombres heures des purges staliniennes et n'est plus autorisé à quitter l'Union Soviétique. Devenu compositeur officiel aux ordres du régime, il est sollicité en 1938 par Eisenstein pour écrire la musique de son film Alexandre Nevski. A l'issue de la projection, à l' occasion du X VIIIe congrès du Parti et du 60e anniversaire de Staline, Prokofiev présente sa cantate, réorchestrée en 7 tableaux, de la musique du film : une fresque impressionnante et une épopée aux accents bouleversants, qui attestent néanmoins de la secrète liberté intérieure de Prokofiev, en termes d'écriture.