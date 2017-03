Plus d'infos sur le concert Saison musicale du Musée de l'Armée à Paris

Jeudi 30 mars 2017, à 20h00 - Cathédrale Saint-Louis des Invalides Cycle Lauréats des Victoires de la Musique Classique Distribution : Orchestre national de Lorraine Jacques Mercier, direction Soliste Ophélie Gaillard, violoncelle Au programme : Bloch, Schelomo, Rhapsodie hébraïque pour violoncelle et orchestre Korngold, Concerto en do en un mouvement, opus 37, pour violoncelle DieTote Stadt - Tanzlied des Pierrot Prokofiev, Ouverture sur des thèmes juifs, opus 34 bis Tchaïkovski, Symphonie n°5 en mi mineur, opus 64 A l'occasion de la sortie de son nouvel album, la violoncelliste Ophélie Gaillard est doublement soliste auprès de l'Orchestre national de Lorraine et de Jacques Mercier, son directeur musical depuis 14 ans. OEuvre la plus populaire d'Ernest Bloch, sa rhapsodie s'inspirant de la pensée du roi Salomon fait référence à ses racines hébraïques, auxquelles l'Ouverture de Prokofiev fait également écho. Les deux oeuvres de Korngold sont, quant à elles, traversées par le dernier souffle de l'esprit romantique viennois. En attestent son concerto et l'extrait de l'opéra le plus joué des années 1920, La ville morte, qui marque le sommet de sa carrière. Placée sous le signe du fatum, la 5e Symphonie de Tchaïkovski s'achève sur le triomphe du destin, par-delà la foi religieuse, selon l'interprétation que l'on s'en fait. Sous l'égide et avec le soutien du CIC. Concert diffusé sur Radio Classique

